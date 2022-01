Coronavirus Italia, il bollettino del 16 gennaio: 149.512 nuovi positivi, 248 morti

I dati aggiornati ad oggi, domenica 16 dicembre, relativi alla situazione epidemiologica in Italia

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore in Italia. I tamponi effettuati sono stati 927.846, individuati 149.512 nuovi positivi al COVID-19, con il totale dei casi che sale così a 2.548.857, 70.057 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 248 persone affette da Coronavirus per un totale di 141.104 decessi dall'inizio dell'epidemia.