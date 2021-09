Coronavirus Italia, il bollettino del 14 settembre: 4.021 nuovi casi, 72 le vittime

La situazione aggiornata sul numero di contagi da Coronavirus a livello nazionale. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 in Italia, con il bollettino completo aggiornato a martedì 14 settembre 2021

E' di 4.021 il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di oltre 318.593 tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore. In calo la pressione sugli ospedali dove risultano 4.165 i pazienti ricoverati nei reparti covid-19, 35 in meno di ieri, 554 in terapia intensiva (-9). Di seguito i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica in Italia al 14 settembre.