Coronavirus Italia, il bollettino del 12 luglio: 888 nuovi casi, 13 morti

Continua a risalire l'indice Rt in base al numero di contagi da Coronavirus a livello nazionale. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 in Italia, con il bollettino completo aggiornato a lunedì 12 luglio 2021

E' di 888 il totale dei casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte di soli 73.571 tamponi effettuati con il tasso di positività che schizza all'1,2%. I decessi sono 13 (ieri 7), per un totale di 127.788 vittime dall’inizio dell’epidemia. Questo è quanto si evince dal bollettino di lunedì 12 luglio 2021, diramato dal ministero della Salute.