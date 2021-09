Coronavirus Italia, il bollettino del 10 settembre: 5.621 nuovi casi, 62 le vittime

La situazione aggiornata sul numero di contagi da Coronavirus a livello nazionale. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 in Italia, con il bollettino completo aggiornato a venerdì 10 settembre 2021

E' di 5.621 il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di 286.028 tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore, con il tasso di positività che scende al 2%. Gli attualmente positivi in Italia sono 128.489. Dall’inizio dell’epidemia sono morte 129.828 persone. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 548 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dieci in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 37, contro i 38 di giovedì. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.164, -66 rispetto al giorno precedente. Di seguito i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica in Italia ad oggi, venerdì 10 settembre.