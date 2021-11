Coronavirus Italia, il bollettino del 1 novembre: 2.818 nuovi casi, 20 i decessi

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, lunedì 1 novembre

Continua a crescere la curva epidemica in Italia. Sono 2.818 i nuovi casi su 148.725 test effettuati, mentre i decessi sono oggi 33. Il tasso di positività si attesta all'1,9%, in crescita rispetto allo 1,3% di ieri. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, aumentano i ricoveri nelle terapie intensive (+22) e negli altri reparti Covid (+109).