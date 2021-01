Coronavirus, Italia: 9 e 10 gennaio prevista zona arancione, nuove restrizioni fino al 15

L’Italia nei giorni 9 e 10 gennaio sarà in zona arancione.

Coronavirus Sicilia, il bollettino del 3 gennaio 2021: si registrano 1.047 nuovi casi, 380 i guariti

Nel corso della riunione odierna dei capidelegazione è stata presa questa decisione che verrà confermata nelle prossime ore dal ministro Roberto Speranza. Tale scelta sta a significare che resteranno chiusi sia i bar che i ristoranti e che sarà vietato uscire dal Comune. Si valutano anche nuove restrizioni per quanto concerne la settimana che andrà dal 10 al 15 gennaio, una delle idee di base sarebbe quella di vietare lo spostamento tra le Regioni anche se in zona gialla. Ci sono delle modifiche anche per quanto riguarda l’Rt: Rt a 1 sarà zona arancione mentre 1,25 sarà zona rossa.

Coronavirus Italia, il bollettino del 3 gennaio 2021: 14.245 nuovi casi, 347 decessi