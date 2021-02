Coronavirus, incubo variante inglese in Sicilia: scoperti quattro casi al Civico di Palermo

La variante inglese dilaga in Italia.

Le analisi di sequenziamento del genoma virale effettuate al laboratorio dell’Istituto d’igiene del Policlinico di Palermo hanno evidenziato che i quattro casi di positività riscontrati nei giorni scorsi all’Unità operativa di medicina d’urgenza dell’ospedale Civico, sono da attribuire alla variante inglese. Lo dichiara la stessa Azienda sanitaria.

“Questa notizia, tutt’altro che inaspettata, piuttosto che ingenerare facili allarmismi – si legge in una nota del Civico – deve prospettare una serena e consapevole percezione che la battaglia contro il coronavirus non è vinta e bisogna tenere alta la soglia di attenzione. Questa Azienda manterrà lo scrupoloso approccio cronologico nel governare gli intervalli tra i test di laboratorio a cui si sottopone tutto il personale sanitario e serrerà la sorveglianza sulle procedure d’accettazione della casistica in ingresso”.