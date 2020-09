Coronavirus, in arrivo il nuovo Dpcm: anticipazioni e novità, gli stadi…

Il prossimo 7 settembre entrerà in vigore il nuovo Dpcm.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’ e da ‘La Repubblica’, gli stadi fino al prossimo 30 settembre resteranno ancora chiusi. “Nello stadio l’assembramento è inevitabile, dentro, come entrando e in uscita: l’apertura la trovo inopportuna”. Lo aveva dichiarato nei giorni scorsi il premier Giuseppe Conte.

Ma non solo; nel nuovo Dpcm saranno confermate le misure del precedente Decreto: mascherine obbligatorie al chiuso, anche nei mezzi di trasporto, e nei luoghi aperti dove non si potrà mantenere il distanziamento sociale. Inoltre, resteranno valide le misure sul rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Restano chiuse anche le discoteche, due invece le novità: il limite della capienza sui mezzi pubblici sarà fissato all’80% del totale e quella delle cosiddette “coppie internazionali”. Se prima il rientro al proprio domicilio o residenza era possibile solo per esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, ora sarà consentito il ritorno in Italia anche “per raggiungere il domicilio, l’abitazione e la residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva”.