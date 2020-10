Coronavirus, il presidente della Fifa Gianni Infantino positivo al Covid-19

Il Coronavirus continua a destabilizzare gli equilibri del calcio mondiale.

Dopo le numerose positività riscontrate in Serie A, il Covid-19 irrompe anche all’interno della Fédération Internationale de Football Association – Federazione internazionale di calcio -. Nella giornata di ieri, infatti, Gianni Infantino è risultato positivo al Coronavirus. Il presidente della FIFA, che ha segnalato lievi sintomi, si è subito posto in autoisolamento, seguendo il classico protocollo sanitario imposto dal Governo, e resterà in quarantena almeno per una decina di giorni.

