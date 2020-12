Coronavirus, il premier Conte: “Riapertura scuole e vaccinazione obbligatoria? Vi dico tutto”

Conferenza stampa di fine anno per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Il premier, che ha fatto il punto sull’emergenza Covid in Italia, è tornato a parlare della vaccinazione, appena iniziata nel nostro Paese. “Farei subito il vaccino, ma rispetterò l’ordine di priorità. Ci sono tutte le premesse affinché l’Italia si possa dimostrare all’altezza di questa grande sfida, sarà un piano vaccinale senza precedenti”, sono state le sue parole.

VACCINAZIONE OBBLIGATORIA – Per vaccinare tutta la popolazione servirà tempo: “In primavera inoltrata, non credo prima di aprile, dovremmo completare la fase 1 del piano vaccinale, quando avremo raggiunto 10 milioni di vaccinati. Escludiamo la vaccinazione obbligatoria, ma contiamo di raggiungere una buona percentuale di popolazione anche su base facoltativa. Ci sono varie proposte e tra queste anche su chi, dopo essere stato vaccinato, abbia una abilitazione di maggiore mobilità. No-vax? Massima solidarietà a Claudia Alivernini, è una cosa inaccettabile in sé, ancora più inaccettabile adesso che stiamo realizzando un piano vaccinale che sta mettendo in sicurezza il Paese”, ha proseguito Conte.

SCUOLA – “Auspico che il giorno 7 gennaio le scuole secondarie di secondo grado possano ripartire con la didattica mista, almeno il 50 per cento in presenza nel segno della flessibilità. Il trasporto si è rivelato uno dei momenti più critici”, perché bisognerebbe “quintuplicare la flotta dei mezzi di trasporto Abbiamo investito tre miliardi per sostituire la flotta dei bus, stanziato 390 milioni per favorire il noleggio di mezzi privati, tutte iniziative che devono essere messe a terra a livello regionale”.