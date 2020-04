Coronavirus, il mondo del calcio piange la scomparsa di Pape Diouf: il cordoglio dei calciatori

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Pape Diouf.

L’ex agente di calciatori e presidente dell’Olympique Marsiglia dal 2005 al 2009, si è spento all’età di 68 anni, perdendo la sua battaglia contro il Coronavirus. Diouf, che era ricoverato dallo scorso venerdì 27 marzo in un ospedale a Dakar, avrebbe dovuto volare dal Senegal a Nizza per proseguire le cure, ma le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore, tanto da impedirne lo spostamento. Una morte che ha colpito non solo i suoi famigliari, ma tutti coloro che hanno avuto il piacere di incontrarlo nel corso della loro carriera. Tantissimi i messaggi d’affetto, stima e solidarietà arrivati via social dai calciatori di tutto il mondo, dalla Ligue 1 alla Serie A, fino alla Premier League.

Profondamente rattristato è Djibril Cissé, attaccante dell’OM dal 2006 al 2008, proprio all’epoca della presidenza di Pape Diouf: “Oggi il calcio francese ha perso un grande uomo – ha scritto l’ex attaccante di Liverpool e Lazio -. Ricorderò sempre le tue parole un mese prima che io firmassi con l’OM dopo il mio infortunio. Un uomo e un presidente straordinario, riposa in pace”. Così come Niang , ex attaccante del Milan, che ha affidato ad un post su Instagram il suo ricordo. “Sono molto triste per la scomparsa di questo grande uomo, riposa in pace Pape Diouf. Un pensiero anche a tutte le vittime di COVID-19 in Senegal, in Francia e in tutto il mondo”, sono state le sue parole. Puntuale anche il ricordo di Ousmane Dabo: “Che grande tristezza sapere della morte del mio ex agente Papa Diouf. Era un grande uomo. Condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari”.

“Non c’è spazio per la rivalità stasera. Sono molto triste per la morte di un monumento del nostro calcio, le mie condoglianze alla famiglia Diouf”, ha scritto, invece, l’attaccante del PSG Neymar. “Le parole non bastano per esprimere la mia tristezza. Mi hai insegnato molto e non dimenticherò tutti i tuoi preziosi consigli e la tua benevolenza. Riposa in pace caro Papa Diouf. Le mie condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”, il messaggio dell’ex Juventus e Fiorentina Momo Sissoko.