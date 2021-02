Coronavirus, il Ministro Speranza al Senato: “Non si possono allentare le misure. Prossimo Dpcm e il capitolo ristori…”

Non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto, siamo all’ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardia

Sono queste le parole che il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha riferito al Senato in occasione delle comunicazioni sulle nuove misure per il contrasto alla pandemia da Covid-19. Di seguito i passaggi salienti dell’intervento in fase di comunicazione al Senato.

CODICE RT VERSO IL SUPERAMENTO DI SOGLIA 1 – “È fondamentale mantenere un approccio di grande prudenza – ha precisato Speranza – Con questo livello di incidenza di casi abbiamo 5 regioni con terapie intensive sopra la soglia critica e l’Rt medio è 0.99, secondo l’ultimo rilevamento. Quindi l’Rt si avvia con le misure attualmente in vigore a superare la soglia di 1. La presenza delle varianti condizionerà l’epidemia: la variante inglese è presente nel 17,8% dei casi e sarà presto prevalente e la sua maggiore diffusione rende indispensabile alzare il livello di guardia, ma fortunatamente non compromette l’efficacia dei vaccini. Le altre due varianti sono più insidiose per la ridotta efficacia dei vaccini. La loro diffusione è minore ma è necessario isolare i focolai”.

IMPEGNO DEL GOVERNO PER CONGRUI RISTORI – “C’è l’impegno del governo a congrui ristori per le attività che stanno soffrendo. Questo deve valere per le mie ordinanze che da ora andranno in vigore dal lunedì e per le misure regionali. Il prossimo dpcm varrà dal 6 marzo al 6 aprile e la bussola sarà la salvaguardia del diritto alla salute”.

Al termine dell’intervento a Palazzo Madama, il Ministro Speranza, annuncerà gli stessi provvedimenti alla Camera. La votazione delle risoluzioni è prevista per le ore 17.30. Si mira a definire il nuovo provvedimento cercando un punto di caduta non facile tra le diverse posizioni dei partiti che sostengono Mario Draghi. Tenendo sempre presente l’andamento della pandemia e il parere degli esperti. Sarà poi il presidente del Consiglio a fare la sintesi.