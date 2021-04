Coronavirus, il bollettino del 30 aprile 2021: 13.446 nuovi casi, 263 i decessi. La situazione in Italia

Sono 13.446 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Italia, contro i 14.320 di ieri. In aumento anche i decessi, 263 quelli registrati nelle ultime 24 ore.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 30 aprile 2021. Il tasso di positività cala al 4% ed è inferiore anche al 4,7% di venerdì scorso. In calo per il secondo giorno di fila i decessi, (ieri 288), per un totale di 120.807 vittime dall’inizio della pandemia. Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 57 in meno (ieri -71) con 137 ingressi del giorno, e sono 2.583 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 411 unità (ieri -509), 18.940 in tutto.

In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.