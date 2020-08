Coronavirus, il bollettino del 21 agosto: 947 nuovi casi in Italia, in Sicilia altri 44 positivi

Aggiornamento giornaliero per quanto concerne i casi di Coronavirus in Italia e più in particolare in Sicilia.

Questo venerdì 21 agosto è senza dubbio stato uno dei giorni estivi in cui si sono registrati più casi, il Ministero della Salute ha confermato 947 nuove positività nell’intero paese. Dal momento in cui è iniziata l’emergenza Covid-19 i casi totali sono 257.065, purtroppo si devono anche registrare nove casi di decesso con le vittime totali che salgono a 35.427. Tra le regioni italiane ve ne sono anche due che oggi non hanno registrato alcun positivo, trattasi di Valle d’Aosta e Basilicata.

CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO IN ITALIA: 21 AGOSTO 2020

Attualmente positivi: 16.678

Deceduti: 35.427 (+9)

Dimessi/Guariti: 204.960 (+274)

Ricoverati: 988 (+37) di cui in Terapia Intensiva: 69 (+1)

Tamponi: 7.862.592 (+71.996)

Totale casi: 257.065 (+947)

In Sicilia si sono registrati ulteriori 44 casi di positività dopo i 3129 tamponi effettuati. I pazienti che si trovano ricoverati sono attualmente 45 (+4 rispetto al 20 agosto), sempre 8 (stabili) quelli che occupano i reparti di terapia intensiva. Al momento nell’isola vi sono 828 positivi: 775 si trovano in isolamento domiciliare, i dimessi/guariti sono 2805 (+6) mentre i decessi sono fortunatamente fermi a 286. Visionando i dati provincia concernenti venerdì 21 agosto troviamo i seguenti numeri:

Catania (16), Ragusa (10), Caltanissetta (8), Palermo (6), Siracusa (2), Messina e Agrigento (1).

CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO IN SICILIA: 21 AGOSTO 2020

Attualmente positivi: 828 (+44)

Deceduti: 286 (+0)

Dimessi/Guariti: 2805 (+6)

Ricoverati: 45 di cui in Terapia Intensiva: 8

Tamponi: 319.575 (+3129)

Totale casi: 3919 (+44)