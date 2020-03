Coronavirus, Guardiola e Messi cuore d’oro: generosa donazione per la Catalogna

Il bellissimo gesto di Pep Guardiola e Lionel Messi.

Dopo l’Italia, il paese attualmente più colpito dal Coronavirus e nelle condizioni più disastrose è la Spagna, cui numeri sono molto preoccupanti: 40mila contagiati, di cui 6.584 nelle ultime 24 ore, i deceduti sono aumentati del 23,5% con 514 vittime in 24 ore, quasi 2.700 in tutto. Una situazione al limite dell’assurdo, se si pensa che il Palazzo del ghiaccio di Madrid è stato adibito per raccogliere un numero già troppo elevato di cadaveri.

La sanità spagnola è in grande emergenza e in queste ore sta rischiando il collasso definitivo, vista la mancanza di attrezzature, strutture e soprattutto personale. Per cercare di aiutare il popolo spagnolo Pep Guardiola, attuale tecnico del Manchester City, e Lionel Messi, capitano del Barcellona, hanno versato una cifra molto generosa al fine di acquistare i macchinari necessari a combattere la diffusione del COVID-19.

Il tecnico spagnolo ha devoluto un milione di euro al Medical College di Barcellona per acquistare “attrezzature mediche che al momento mancano nei centri sanitari in Catalogna“: una parte della cifra verrà usato per produrre ventilatori polmonari e tute protettive fondamentali per mantenere in vita i contagiati e salvaguardare la salute dei medici che stanno combattendo quotidianamente e senza sosta contro il Coronavirus.

Anche La Pulga ha effettuato una donazione all’ospedale di Barcellona e anche se la cifra non è stata resa ufficialmente nota, secondo la stampa spagnola dovrebbe comunque essere pari ad un milione di euro. Due gesti di grande solidarietà che potrebbero rivelarsi fondamentali per garantire la sopravvivenza del popolo della Catalogna e di tutta la Spagna.

