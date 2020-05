Coronavirus, Giacomo Poretti svela: “Ho sconfitto il virus, non riuscivo neanche a svitare la moka”

Giacomo Poretti ha ammesso di aver sconfitto il Coronavirus.

Il noto attore comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo ha trascorso un periodo di grande paura dopo aver contratto il Covid-19, come ha confermato lo stesso attraverso le colonne de ‘Il Corriere della Sera‘. Giacomino, come lo chiamano affettuosamente i suoi colleghi, ha raccontato gli attimi in cui si è reso conto di dover combattere questo nemico invisibile.

“Ho sentito tantissima stanchezza: un mattino non sono riuscito neppure a svitare la moka del caffè, per dar l’idea di come mi sono sentito. Anche mia moglie si è ammalata, ma le donne reagiscono meglio, sono davvero sempre più forti di noi. Non so quando potremo ripartire, ma mi piacerebbe farlo continuando la mia tournée negli ospedali. Sarà un modo per stare vicino a tante donne e tanti uomini che hanno vissuto settimane intere in trincea, ad affrontare un nemico sconosciuto e a doversi occupare di persone malate che, oltre a questo, sono rimaste separate dai loro affetti”.