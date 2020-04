Coronavirus, focolaio a 20 km dalla villa di CR7: Camera do Lobos diventa zona rossa

Un focolaio a pochi chilometri da Cristiano Ronaldo.

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutta Europa. Anche il Portogallo conta un numero ingente di contagiati ed un computo drammatico in termini di soggetti deceduti. In totale nel paese sono 19.685 i casi di contagio e 687 i morti. La regione Nord, ad oggi, è la più colpita e qui si registrano 393 morti dall’inizio dell’epidemia.

CR7 sta trascorrendo il periodo di isolamento con i familiari presso la sua villa nella capitale Funchal, una zona non troppo sicura, secondo quanto riportano i media portoghesi. A 20 km ad ovest della città, infatti, è scoppiato un focolaio. Sono finora una decina i casi riscontrati di positività a Camera do Lobos, ma il Governo ha presto emesso le misure di contenimento, dichiarando zona rossa la cittadina di 18 mila abitanti. È da valutare se tale situazione possa spingere l’asso della Juventus ad accelerare i tempi di rientro in Italia, in vista di una eventuale ripresa del campionato.

