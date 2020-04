Coronavirus, Del Piero e il gesto da “dieci e lode”: l’ex Juventus dona pasti all’ospedale infantile di Los Angeles

Il bellissimo gesto di Alessandro Del Piero.

Il mondo intero sta continuando a combattere la durissima battaglia contro il Coronavirus, che si è diffuso in tutti i paesi della Terra causando un numero altissimo di vittime: la maggior parte dei Governi ha per questo motivo deciso di mettere in atto un lockdown sul modello di Cina e Italia, per limitare la diffusione del COVID-19 ed evitare il collasso delle strutture sanitarie.

Nel frattempo, con il mondo dello sport fermo, tantissimi atleti e calciatori stanno continuando a donare risorse per acquistare attrezzature necessarie ad aiutare i medici e gli infermieri, compiendo con impegno tantissime opere di beneficenza. L’ultima di queste è stata quella portata a termine da Alessandro Del Piero, ex storico capitano della Juventus, il quale in collaborazione con l’Italian Restaurant Los Angeles a donati numerosi pasti per il Children’s Hospital di Los Angeles. “Felice di aver portato insieme allo staff dell’Italian Restaurant Los Angeles un piccolo contributo al Children’s Hospital Los Angeles“, ha scritto Alex sul suo profilo Instagram.