Coronavirus, De Luca sulla riapertura delle scuole: “Rientro nelle aule il 7 gennaio? Queste cose mi fanno impazzire”

Toni aspri da parte di Vincenzo De Luca.

Il presidente della Regione Campania a margine del Vax-day all’ospedale Cotugno di Napoli, ha esternato con fermezza il suo totale disappunto in merito alla data di riapertura delle scuole, fissata dal Governo Nazionale per il 7 gennaio.

Ecco quanto dichiarato dal governatore della Campania.

“Sento che si parla della riapertura dell’anno scolastico il 7 gennaio, queste sono cose che mi fanno impazzire. Come si fa a dire ‘si apre’ senza verificare il 3, il 4 gennaio la situazione? In Campania non apriamo tutto il 7“. De Luca ha poi chiosato –“Si devono valutare i dati e l’idea di mandare a scuola il 50% degli studenti è un’idea che la Campania non condivide, valutiamo un passo alla volta il rientro, ma certamente non mandiamo in blocco il 50% a scuola” – queste le parole espresse dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

