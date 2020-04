Coronavirus, Corsi: “Si va sempre a cadere sugli interessi personali. Danni economici? Ecco cosa penso”

Parla Fabrizio Corsi.

Il numero uno dell’Empoli, intervistato ai microfoni di TMW Radio, si è espresso in merito a diverse tematiche:

RIPRESA CAMPIONATI – “Chi dice di non avere le strutture, dove li fa i ritiri d’estate? Che si fa, a Crotone si va in campeggio? Mi sembra che gli alberghi ci siano, con situazioni decorose, seppure non saranno il massimo. Ognuno tira l’acqua al suo mulino, il presidente del Lecce mi sembra di capire abbia dei dubbi sulla ripresa. Ma se aveva i punti del Verona secondo me di dubbi ne aveva meno… Fatemi dire certe cose. Alla fine si va sempre a cadere sugli interessi personali. Inutile far parlare i presidenti, me come chiunque altro: la Samp e il Genoa vorrebbero smettere di giocare, idem il Crotone. Questo è il sistema. Ci sono delle direttive UEFA, che per fortuna ha una visione più globale e generalizzata. Gravina sta facendo il possibile per perseguire quell’obiettivo. Speriamo di arrivare in fondo a questa sera, bisogna mettersi in salvaguardia come prima cosa. Anche oggi ci sono stati 575 morti, un numero terrificante, così com’è impensabile pensare di passare questi mesi così. La situazione un po’ però sta migliorando, soprattutto su ricoveri e terapie intensive. Bisognerà poi pensare anche alla tragedia economica, all’altro tsunami che arriverà, e per senso di responsabilità ciascuno di noi deve fare il possibile per provare ad ammortizzare i problemi che ci ritroveremo tra 10-15 giorni, quando le aziende riapriranno. Quelle che ci riusciranno, almeno”.

DANNI ECONOMICI – “Alla Serie B mancheranno tra i 2 e 3 milioni. Però guardando più in là si penserà anche a danni del botteghino, delle sponsorizzazioni… Dovremo metterci del nostro per affrontare un calcio ridimensionato. I problemi di oggi mi sembrano più gestibili, ma credo che quando inizierà il prossimo campionato ci vorrà ancora più compressione: a quel punto la gestione sarà difficile. Ad occhio mi sembra che possa sparire metà dei dilettanti, idem per la Serie C. L’asse portante è la Serie A, un gradino sotto c’è la B che da par suo ha sempre portato energie, idee e calciatori al calcio che conta. Poi va contato il settore giovanile, il meccanismo è ampio. Io guardo al mio, ed ho 150 famiglie che dipendono dalle mie bischerate, mi attribuisco un certo tipo di responsabilità, e non posso pensare soltanto per me”.

TAGLIO STIPENDI – “Abbiamo parlato e fatto dei ragionamenti, ma mi sembra che da parte loro ci sia la dovuta disponibilità, capiscono e hanno senso di responsabilità rispetto alla nostra società. Ma in generale si parla dell’azienda calcio, e speriamo di giocare così mancherà meno energia economica, arriveranno anche i diritti tv. Ci sarà poi un ragionamento più ampio con i giocatori, anche dopo la fine di questo campionato. Tutto il calcio deve trovare un ridimensionamento: la realtà ci richiama a trovare equilibri diversi da quelli di oggi“.