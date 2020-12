Coronavirus, confermata efficacia al 95% del vaccino Pfizer. Burioni: “Un trionfo”

“È uscito pochi minuti fa il lavoro scientifico che descrive la sperimentazione di fase 3 del vaccino Pfizer/BioNTech. L’efficacia è quella detta, la sicurezza nei due mesi di osservazione (i guai con le vaccinazioni accadono in questo lasso di tempo) pari a quella degli altri vaccini, quindi ottima”.

I primi studi sul vaccino anticovid brevettato da Pfizer-Biontech sono un successo. Un traguardo importante su cui anche il virologo e docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, si è soffermato attraverso un articolo in cui – sul sito ‘MedicalFacts’ – in cui commenta i risultati del prodotto-scudo sviluppato dall’americana Pfizer con la tedesca BionTech.

“L’efficacia dopo due dosi – prosegue il virologo – è calcolata essere del 94,8%, con un’oscillazione che può andare dall’89,8% al 97,6%. Esattamente come annunciato dal CEO della Pfizer, che a questo punto non finirà in galera, come da me previsto. Quindi, adesso tutti si possono guardare i dati e possono decidere se è il caso o no di vaccinarsi con un vaccino che è efficace al 95%, risultando al momento uno dei più efficaci vaccini antivirali attualmente disponibili. Ribadisco che con un vaccino di questa efficacia anche un solo giorno di ritardo nell’iniziare le vaccinazioni sarebbe non grave, ma gravissimo”.