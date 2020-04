Coronavirus, Colombi: “A Bergamo situazione drammatica. Ho perso mio nonno, abitava li vicino”

Un momento di grande sconforto per il mondo.

Il Coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia. E Simone Colombi, portiere del Parma, ha vissuto da protagonista un momento drammatico: la perdita del nonno, residente vicino a Bergamo, nella regione più colpita dal virus COVID-19. Una morte ancora più dura se affrontata a distanza: “Purtroppo a Bergamo c’è stata e c’è tutt’ora una situazione drammatica. Io sono nato a Seriate e vivo a Zandobbio, un altro paesino lì vicino, dove ci sono la mia famiglia, i miei genitori e i miei parenti. Purtroppo ho perso mio nonno per questo motivo. E’ stata una situazione difficile da vivere da lontano. Avrei voluto dare una mano ma non si è potuto, avrei voluto vedere il nonno per dargli un ultimo saluto ma non si è stato possibile. Avrei voluto star vicino ai genitori e ai parenti, ma la situazione è questa e vorrei dire un grazie incredibile ai medici, agli infermieri e a tutti coloro che si sono messi in prima linea per dare una mano. Nel mio piccolo, inoltre, vorrei ringraziare i miei genitori e i miei zii che sono stati vicini ai miei nonni: purtroppo mio nonno è venuto a mancare, mia nonna adesso sta un po’ meglio dopo 15-20 giorni di inferno. E’ stata una situazione che mi ha toccato molto“.

Chiosa finale sulla quarantena e gli allenamenti: “Sono rimasto a Parma insieme a mia moglie e mia figlia. Fortunatamente stiamo bene. Siamo chiusi in casa da oltre tre settimane. Queste sono le misure date dal Governo e, secondo il mio parere, sono anche corrette. Continueremo così finché non avremo il via libera dal Governo. Allenamenti? Ci stiamo sentendo tramite WhatsApp e il telefono con i miei compagni e con i preparatori atletici. Vogliamo poter essere vicini e cercare di vivere in questo modo lo spogliatoio e dall’altro vogliamo tenerci in condizione: non sappiamo se e quando si riprenderà ma comunque dobbiamo farci trovare in buone condizioni”, queste le parole di Colombi rilasciate a Tuttomercatoweb.