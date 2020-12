Coronavirus, Burioni e il vaccino anti Covid: “Vi spiego gli effetti collaterali”

Il Regno Unito è il primo Paese nel quale sono iniziate le somministrazioni del vaccino Pfeizer contro il Coronavirus.

Tuttavia, non sono mancati dei casi di effetti collaterali. Nel dettaglio, due infermieri sono stati vittime di reazioni anafilattoidi al vaccino. “Sono piuttosto pericolose se non vengono curate prontamente, ma se trattate come si deve non portano a danni permanenti, risolvendosi in brevissimo tempo – ha spiegato il virologo Roberto Burioni ai microfoni di ‘Medical Facts’ -. Si trattava di soggetti che avevano già in passato sofferto di gravissimi episodi di questo tipo, tanto che si portavano dietro una siringa per l’iniezione rapida di adrenalina. Ritengo piuttosto improbabile che si sia trattato di un evento anafilattico scatenato da uno dei componenti del vaccino”.

“Giustamente si è deciso di non vaccinare chi ha avuto in passato gravi reazioni allergiche, sarà necessario comunque avere particolare attenzione nei confronti delle persone con allergie (pur vaccinandole), tenendosi pronti per contrastare prontamente eventuali reazioni avverse, per cui la raccomandazione di somministrare il vaccino in ambiente medico e controllato rimane validissima”, ha concluso Burioni.