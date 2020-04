CONI, Malagò: “Stiamo lavorando a protocollo per la ripresa. 4 maggio? Ecco il mio ragionamento”

Il progetto di Giovanni Malagò.

Con l’ormai imminente inizio della “fase 2” dell’emergenza Coronavirus, prevista per il 4 maggio, il mondo del calcio sta continuando a confrontarsi circa la possibilità di riprendere i campionati delle varie categorie, al fine di portare a termine la stagione attuale senza la necessità di annullare tutte le competizioni in atto. Dopo la pubblicazione del protocollo da parte della FIGC, si sono rafforzate dunque le due fazioni che da mesi sono scese in campo: una favorevole al ritorno in campo, l’altra contraria a correre un rischio significativo per tutti gli atleti.

CONI, Malagò: “Tutti gli sport hanno scelto la sospensione, anche il calcio valuti piano B”

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Rai Radio 2, il numero uno del CONI ha detto la sua in merito alla complessa questione relativa alla ripresa dei campionati di calcio e alla ripresa degli allenamenti prevista per giorno 4 maggio. Queste le sue dichiarazioni:

“È chiaro che gli sport individuali sono favoriti rispetto agli sport di squadra, ma speriamo che possano riprendere anche gli sport di squadra: parliamo di allenamenti, con delle precauzioni, ovviamente di distanziamento. Sabato e domenica lavoreremo a questo fascicolo insieme al Segretario Generale e alla struttura degli uffici del CONI, al massimo lunedì mattina sarà sul tavolo del Ministro Spadafora che, insieme al Governo, farà le sue valutazioni. Io faccio un ragionamento che penso sia di buonsenso: c’è una progressione. C’è un inizio, ci auguriamo il 4 di maggio. Magari si farà un discorso diviso in aree geografiche, perché ci sono dei contesti più complessi. Ma anche questo è tutto da verificare. C’è una situazione che logicamente riguarda la parte delle attività per fare movimento, qualunque esso sia, sia a livello professionistico che amatoriale. E poi c’è la pianificazione della gestione della manifestazione, dell’evento sportivo, della gara, quello è un altro discorso“.