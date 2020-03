Capuano-Mediagol: “Sospensione tardiva, ho fatto una proposta alla LND. Campionato falsato? Rispondo così”

L’emergenza Coronavirus continua a tenere sulle spine l’Italia.

L’epidemia, dal focolaio di Wuhan in Cina, si è estesa fino in Europa. L’Italia è uno dei paesi con il maggior numero di contagiati e di decessi legati alle complicazioni dei sintomi del virus. Una situazione complessa e drammatica sul piano sanitario e sociale che ha fermato diversi settori dell’economia nazionale. Il mondo del calcio, tra questi, ne sta subendo le conseguenze. I campionati di ogni livello, infatti, sono stati sospesi per evitare la diffusione del CoVid-19, che ha coinvolto in prima persona anche diversi giocatori di Serie A.

Nel corso di un’intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it, Ciro Capuano, ex difensore di Palermo e Catania, oggi direttore sportivo del Pietrasanta, ha parlato della disposizione emessa dal Governo attraverso il decreto del 9 marzo scorso di sospendere qualsiasi attività sportiva.

“Bisognava sospendere tutti i campionati molto tempo prima al fine di evitare questo gran numero di contagi. Adesso, dobbiamo attendere e pregare che col tempo questa situazione finisca, rispettando fedelmente tutte le direttive che ci sono state date dal Governo. Problema sottovalutato? A livello dilettantistico si sono mossi certamente prima, rispetto alle altre categorie che hanno perso invece molto tempo prima di procedere con la sospensione. Ma mi metto comunque nei panni di tutti i presidenti che non avranno vissuto sicuramente una situazione facile, e anche quando torneremo sul campo, almeno all’inizio, non ci potrà essere il migliore dei contesti. Ritengo che la soluzione migliore sia quella di prolungare la durata del campionato fino a quando necessario, soluzione che la mia società ha deciso di esporre in una lettera indirizzata al presidente della Lega Dilettanti. Recuperare tutte le giornate perse a fine campionato mi sembra la soluzione più adeguata ma non so se potrà essere applicata in Serie A e B, soprattutto in procinto dell’Europeo previsto per l’inizio di giugno. Campionato falsato? Sarà un campionato strano, nel quale tutti dovranno prendere un’unica e giusta decisione, anche se ho personalmente notizia di una situazione ancora molto incerta. Sarebbe utile capire quanto tempo ci vorrà ad uscire da questa situazione. La Cina per esempio, che come organizzazione sanitaria e delle strutture si trova più avanti rispetto all’Italia, ha impiegato ben 70 giorni a placare la pandemia”.