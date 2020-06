Calcio e coronavirus, Ricciardi apre ai tifosi: “Stadi aperti? E’ possibile, vi dico dove”

“Tifosi allo stadio? Teoricamente si potrebbe già aprire. Abbiamo zone a zero casi da diversi giorni”.

Parola di Walter Ricciardi. Il consulente del Ministero della Salute e rappresentante italiano al Consiglio dell’OMS, intervenuto ai microfoni di ‘Rai Radio2’, ha detto la sua in vista della ripartenza del campionato di calcio in Italia e della possibilità di aprire gli stadi ai tifosi. “In qualche Regione teoricamente si potrebbe già fare. Queste manifestazioni non possono prescindere dalle misure di sicurezza e farle rispettare a migliaia di persone è difficile. La riapertura degli stadi è una ipotesi che si farà nel momento in cui la circolazione del virus sarà ridotta ai minimi termini”, sono state le sue parole.

“Siamo in una fase di grande miglioramento nella stragrande maggioranza delle regioni. Dobbiamo essere ancora vigili per evitare una seconda ondata”, ha proseguito Ricciardi, che sul Coronavirus ha spiegato: “Dobbiamo far capire ai Paesi che confinano con noi che la situazione nella stragrande maggioranza delle regioni italiane è positiva perché alcuni Paesi sono allarmati perché vedono i dati della Lombardia e sono ancora un po’ preoccupati. Dobbiamo essere molto attenti a bloccare eventualmente nuovi focolai epidemici. Siamo molto migliorati sotto questo punto di vista, sicuramente le situazioni di febbraio o di marzo non le vedremo più, ma dobbiamo stare molto attenti. Il virus oggi circola nella stessa maniera e non è mutato. Si vedono pazienti diversi perché siamo diventati più bravi a identificarlo e a curarlo. Ma il virus continua a circolare ed è pericoloso”, ha concluso.