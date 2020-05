Calcio e coronavirus, la sottosegretaria Zampa conferma: “Si va verso la ripresa dei campionati. E i tifosi…”

Nella giornata di ieri la notizia.

“La FIGC ha espresso la volontà di riavviare e completare le competizioni nazionali professionistiche fissando al 20 agosto la data ultima di chiusura delle competizioni di Serie A, B e C. Precedentemente al riavvio dell’attività agonistica sarà competenza del Consiglio Federale determinare i criteri di definizione delle competizioni laddove, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le stesse dovessero essere nuovamente sospese, secondo i principi di seguito indicati: individuazione di un nuovo format (brevi fasi di playoff e playout al fine di individuare l’esito delle competizioni ivi incluse promozioni e retrocessioni; in caso di definitiva interruzione, definizione della classifica anche applicando oggettivi coefficienti correttivi che tangano conto della organizzazione in gironi e/o del diverso numero di gare disputate dai Club e che prevedano in ogni caso promozioni e retrocessioni. Infine, per effetto di quanto deliberato, la stagione sportiva 2020/2021 avrà inizio il prossimo 1 settembre”, si legge in una nota.

Palermo, promozione in Serie C a giugno: stagione conclusa. Sagramola: “Rimaniamo in fiduciosa attesa”

Stop ai campionati di calcio dei Dilettanti, mentre riprenderanno quelli di Serie A, B e C. Il calcio, dunque, si prepara a ripartire dopo lo stop a causa dell’emergenza Coronavirus. “Credo che si vada nella direzione della ripresa e che presto avremo notizie confortanti per i tifosi”, ha confermato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, che – intervenuta ai microfoni di ‘Circo Massimo’, programma di Radio Capital – ha poi aggiunto: “Il via libera non è ancora arrivato, ma si va verso una buona direzione”.

Adesso la palla passerà al Governo: il prossimo 28 maggio, infatti, è in programma una riunione tra il Governo, la FIGC e la Lega.