Calcio e coronavirus, Gravina: “Mi auguro di riaprire gli stadi già in estate”. E sull’algoritmo…

Parola a Gabriele Gravina.

Il presidente della FIGC, intervistato ai microfoni de ‘Il Mattino’, è tornato a parlare in vista della ripartenza dei campionati di calcio in Italia, sospesi lo scorso marzo a causa dell’emergenza Coronavirus, e della possibilità di riaprire gli stadi ai tifosi prima del termine della stagione corrente. “Mi auguro di riaprire gli stadi già in estate. Migliorando l’andamento dei contagi, spero si possa consentire un accesso parziale agli impianti di calcio. Sarebbe una straordinaria iniezione di fiducia e di entusiasmo”, sono state le sue parole.

Ma non solo; Gravina si è espresso anche sull’ormai noto algoritmo che potrebbe decidere le sorti del campionato in caso di nuovo stop. Pt(x) + [(mpc t(x)* ct(z-x)) + (mpf t(x) * ft(z-x)] è la formula, dove P sta per punti e t(x) rappresenta l’ultimo turno di campionato con classifica valida. Dunque, Pt(x) indica i punti realmente conquistati sul campo nelle partite giocate fino alla sospensione. A questo valore, bisogna aggiungere un dato virtuale. Mpc è la media punti in casa riferita a t(x), cioè al totale delle partite effettivamente giocate in casa sul proprio campo al momento della sospensione. C indica le partite in casa, z è il totale delle gare interne nella stagione (19) e x indica quelle già disputate. La media punti conquistata fra le mura amiche viene moltiplicata per le partite interne ancora da giocare. Allo stesso modo, la media punti conquistata fuori casa fino al momento dello stop (mpf) si moltiplica per le sfide in trasferta ancora da disputare. La classifica finale, insomma, terrà conto dei punti reali più quelli virtuali. Una proposta, quella avanzata da Gravina, che verrà valutata oggi – giovedì 4 giugno – nel corso della riunione con le componenti federali.

“L’obiettivo è assegnare in campo i verdetti di questo campionato. Cambiare format in corsa sarebbe stato necessario se non ci fossero state le condizioni per la ripartenza. L’algoritmo sarà ispirato ad un principio di equità e buon senso. Se il campionato si dovesse fermare un’altra volta, non ritengo giusto cristallizzare la classifica senza tenere conto delle gare che restano da giocare”, ha concluso.