Balzaretti-Mediagol: “Noi pronti a sostenere le famiglie di Palermo, Mirri e Sagramola ci hanno aiutati. Chiellini? Ha un cuore d’oro”

Parla Federico Balzaretti.

L’ex terzino, che nel capoluogo siciliano è riuscito legittimamente a diventare un idolo assoluto, è uno dei promotori della raccolta fondi “Insieme per Palermo“. Un’iniziativa solidale promossa da numerosi big della storia recente del club rosanero, una lodevole raccolta in favore dei cittadini palermitani più bisognosi e meno abbienti in un momento in cui l’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus ha costretto il Governo italiano a bloccare gran parte dei settori dell’economia per evitare ulteriori contagi. Nei giorni scorsi, oltre 15 mila famiglie hanno richiesto aiuti alimentari al Comune: una disperata richiesta di aiuto che ha spinto gli ex calciatori del club di Viale del Fante a riunirsi per sostenere e supportare la terra che anni fa li ha accolti a braccia aperte garantendo loro un posto importante nell’Olimpo del calcio.

Coronavirus, “Insieme per Palermo”. La raccolta fondi degli ex rosanero: “Noi come figli, ora restituiamo l’affetto”

L’ex Juventus, Palermo e Roma, oggi apprezzato opinionista di DAZN, in un’intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it, ha parlato della raccolta fondi, soffermandosi anche sulla partecipazione del capitano della Juventus Giorgio Chiellini, che nonostante non abbia mai vestito la maglia rosanero, scelto di contribuire alla nobile causa.

“Giorgio per me è un fratello, a confermarlo il fatto che mi ha fatto da testimone di nozze quando mi sposai a Palermo con Eleonora. Un’amicizia che va avanti dai tempi della Juventus dove abbiamo giocato insieme per due anni, Giorgio è una persona talmente generosa che nel momento in cui gli ho parlato di questo progetto non si è tirato indietro. Ha fatto la sua donazione e ci ha aiutati anche a pubblicizzare l’iniziativa, spero che come lui anche tanti altri che magari non sono di Palermo e non hanno indossato la casacca rosanero possano comunque dare una mano. Basta poco, non servono cifre folli ma solo un piccolo aiuto da parte di chi può. Questi soldi verranno chiaramente spesi per le famiglie che in questo momento hanno difficoltà e che capiamo perfettamente, bloccarsi e non lavorare quando ci sono tante spese dietro non è semplice. Vogliamo provare a dare un aiuto dal punto di vista alimentare, poi Fondazione Sicilia ha già stanziato cinquantamila euro e speriamo che anche altre fondazioni si aggreghino. Questa è una campagna aperta, ci sono calciatori che non sono stati coinvolti perché è stato fatto tutto in modo rapido per cercare di essere efficienti e dare una mano alla città, ma sono sicuro che ci sono tanti altri ragazzi che possono dare il loro contributo. Non è una cosa per noi, è un qualcosa per Palermo e per le sue famiglie“.

Nocerino, “Insieme per Palermo”: “Iniziativa spontanea e semplice. Taglio stipendi? Sono d’accordo”

A proposito, invece, di una nuova e possibile “Notte dei Campioni”, a cui Federico Balzaretti non ha potuto partecipare a causa di alcuni impegni lavorativi con l’emittente televisiva DAZN: “Io e Fabrizio Miccoli ci siamo confrontati e abbiamo parlato sia con il presidente Mirri che con il direttore Sagramola prima di iniziare questa raccolta e ci tenevo a ringraziarli. Ci hanno dato un grande supporto nel costruire questa raccolta fondi, loro sono dentro e sono coinvolti anche perché alcuni contatti nello specifico ce li hanno forniti loro. Il contributo della nuova società è stato fondamentale perché iniziasse questa raccolta. Tornando al match benefico, ammetto che sarebbe una bella idea. Mi piacerebbe molto tornare, io ad agosto non ero presente perché lavoravo per DAZN che trasmetteva la sfida tra Inter e Lecce. Spero che si possa organizzare un qualcosa del genere, bisognerà chiedere al presidente ma anticipo tutti dicendo che avrà la nostra disponibilità nel momento in cui ci sarà la voglia di fare qualcosa per la città“, ha concluso.