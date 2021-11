Allo stadio solo vaccinati, Gravina: “Grazie Draghi, prudenza garanzia per il calcio”

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commenta la decisione del Governo di adottare il Super green pass

"La Figc si inserisce con una grande forma di rispetto, devo ringraziare il presidente Draghi perché prudenza significa permettere ai club di andare avanti così come abbiamo fatto dopo quasi due anni di sofferenza per la pandemia ".

A dirlo è il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ospite di Pierluigi Diaco a 'Ti Sento', in onda su Rai Radio 2 e su RaiPlay. Il numero uno della Federcalcio, durante la trasmissione, si è soffermato sulla decisione del Governo di adottare nuove misure per contrastare la diffusione del Covid-19 che implicheranno l'ingresso allo stadio - e in tutti i luoghi della società - solo se vaccinati.