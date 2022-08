Verona-Bari, le formazioni ufficiali: out Antenucci e Barak, Mignani sceglie Cangiano

Seconda gara di Coppa Italia della domenica, alle 18 al "Bentegodi" in campo Verona e Bari. Per i padroni di casa si tratta dell'esordio assoluto in stagione, prima gara per Cioffi in panchina. Galletti che invece hanno superato il turno preliminare contro il Padova. Fischio d'inizio alle 18:00, di seguito le formazioni ufficiali del match: