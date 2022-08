Venezia-Ascoli, Bucchi: “Gara decisa da eurogol. Serie B? Sarà campionato difficile”

"Che bello il calcio. Come diceva Javorcic, questa è la bellezza dello sport. Con un eurogol abbiamo deciso il match, sono le dinamiche del calcio. Quell’imprevedibilità che sposta gli equilibri. Sono molto contento. Non era facile per loro, ma è stato difficile anche per noi. Loro hanno cambiato sistema di gioco… Abbiamo giocato una partita diversa da come ce l’aspettavamo. La squadra mi è piaciuta fino all’88’. Ma siamo comunque riusciti ad ottenere la vittoria. Una partita che si ribalta completamente che abbiamo ripreso con la bravura. Siamo stati bravi, quasi perfetti per 80 minuti. Da questa partita qualche spunto l’abbiamo avuto. Sarà un campionato difficile, per tutti. Per noi ed anche per chi ci affronta. Dobbiamo lavorare e fare quello che ci identifica. Sappiamo che ci sono squadre con più blasone. L’Ascoli ha la sua storia e vogliamo toglierci le nostre soddisfazioni. Dobbiamo essere bravi a fare quello che abbiamo fatto in larga parte oggi".