Sudtirol-FeralpiSalò, probabili formazioni: Vecchi sfida Zauli in Coppa Italia

Tutto pronto per il primo turno di Coppa Italia in programma allo Stadio "Druso". Primo atto per Sudtirol- FeralpiSalò, sfida che vedrà le due squadre affrintarsi alle ore 18.00 con l'obiettivo di aggiudicarsi l'ambito passaggio del turno. Oltre al duello del girone A di Serie C della scorsa stagione, le due compagini adesso dovranno affrontarsi per cercare di avanzare anche in Coppa. Se in campionato il Südtirol di Lamberto Zauli affronterà l’arduo torneo della Serie B, gli uomini di Stefano Vecchi giocheranno nuovamente in Serie C, dopo essere stati eliminati nella semifinale playoff contro il Palermo di Silvio Baldini. Saranno novanta minuti intensi che decreteranno la squadra che raggiungerà il secondo turno della Coppa Italia, in attesa che riparta il campionato cadetto.