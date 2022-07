Sudtirol-FeralpiSalò 1-3: Siligardi e Cernigoi lanciano Vecchi in Coppa Italia

La FeralpiSalò batte la Sudtirol 1-3 in casa del club bolzanino

Clamoroso in Coppa Italia! La FeralpiSalò di Stefano Vecchi espugna il Sudtirol in casa propria per 1-3. Ribaltando completamente i pronostici, che vedevano favorita la compagine di Lamberto Zauli.