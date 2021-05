Serie C esclusa dalla Coppa Italia, Dal Pino: “Vicini ad un accordo”

Non si spengono i riflettori sulla questione relativa all’esclusione della Serie C dalla Coppa Italia.

Continua a tenere banco la questione relativa alla riforma della Coppa Italia, a seguito della creazione del nuovo format della competizione – varato il 5 maggio scorso dalla Lega Serie A, che ha portato all’esclusione della Serie C dal torneo, e all’approvazione solo di 40 squadra di Serie A e Serie B. Un argomento affrontato anche dal presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, intervenuto sulle frequenze di Radio Anch’io su Radio 1.

“Ci sono state delle polemiche, però abbiamo aperto un tavolo con la Serie C e credo che ci siano le condizioni per un accordo di mutua soddisfazione con loro. Penso potremo dire qualcosa in settimana”.