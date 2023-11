Sassuolo-Spezia, Dionisi ok ai rigori: c’è l’Atalanta agli ottavi. Moro, che errore!

Una sfida che sulla carta si sarebbe dovuta risolvere nei tempi regolamentari, data la differenza di categoria tra le due formazioni. Eppure, Sassuolo e Spezia non si sono fatte male a vicenda né nei novanta minuti né nei tempi supplementari, con il tecnico neroverde Alessio Dionisi che a poco a poco nel corso della gara ha inserito le pedine più importanti del proprio scacchiere, tra cui la stella Domenico Berardi.

La partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia del Mapei Stadium si è dunque protratta alla lotteria dei calci di rigore. Decisivo in negativo il penalty fallito proprio da Luca Moro, attaccante di proprietà del Sassuolo ma girato in prestito allo Spezia, che con un destro rasoterra centrale ha visto la risposta reattiva di Cragno con i piedi. A chiudere il match ci ha pensato il rigore di Laurienté che ha proiettato gli emiliani agli ottavi contro l'Atalanta.