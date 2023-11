Sassuolo, Dionisi: “Spezia forte, ma vogliamo passare il turno di Coppa Italia”

"Tutte le partite ufficiali vanno rispettate e approcciate con l'atteggiamento giusto". Lo ha detto Alessio Dionisi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia, valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, in programma giovedì 2 novembre alle ore 18:00 al "Mapei Stadium". "La volontà è quella di andare più avanti possibile in Coppa Italia, fermo restando che ho 20-21 giocatori di movimento a disposizione. La volontà è quella di coinvolgerli, perché meritano di essere coinvolti e la partita col Bologna lo dimostra. Chi è entrato ha fatto bene, chi ha giocato ha fatto bene. Dobbiamo crescere e la partita di domani deve dare delle risposte positive", le sue parole.