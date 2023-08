Ultima giornata dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Alle ore 18, in programma al Luigi Ferraris, Sampdoria-Sudtirol, antipasto del prossimo campionato di Serie B 2023-2024. Pirlo schiera i due ex rosanero La Gumina e Verre nell'undici titolare, Bisoli imposta la sua squadra in maniera solida con il duo offensivo Odogwu-Casiraghi. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida in programma alle ore 18:00 al Ferraris