Pisa-Brescia, Clotet: “Entrati con mentalità giusta. In campo mettiamo nostro calcio”

"Siamo entrati con la mentalità e la concentrazione giusta. Fisicamente non siamo ancora dove vogliamo essere, ma sappiamo che dobbiamo sopperire a questo con molta volontà e mentalità. Vogliamo mettere in campo il nostro calcio. Nessuno si aspettava questo risultato. Creiamo sempre molte azioni pericolose, ma possiamo migliorare. Non sono totalmente soddisfatto, in qualche momento della partita siamo stati anche fortunati. Fortuna e sfortuna possono cambiare una partita. Rimaniamo coi piedi per terra: siamo una squadra giovane, un risultato così è importante anche per i tifosi. Vogliamo dedicarlo anche al presidente per quello che ha sofferto e sta soffrendo. Io voglio di più, ci sono cose da correggere, ma sono comunque contento per la squadra. È importante che tutti mettano il 120%, così potremo lottare con tutti".