Picerno, il dg Greco: “Coppa Italia col Palermo gara storica, il Barbera emoziona”

Il Palermo inizierà ufficialmente la stagione calcistica 2021-2022 contro i rossoblù dell'AZ Picerno, nel match del primo turno di Coppa Italia di Serie C, gara ad eliminazione diretta del torneo della terza divisione italiana

La compagine lucana affronterà i rosanero di Giacomo Filippi nel primo turno di Coppa Italia di Serie C , sabato 21 agosto allo stadio "Renzo Barbera" ( LEGGI QUI ). Il direttore generale del Picerno , Vincenzo Greco , al termine dell'allenamento congiunto con il Monopoli è intervenuto in conferenza stampa per parlare del test contro la formazione pugliese oltre che del prossimo avvio del campionato di Lega Pro e del match nel torneo di categoria contro il Palermo .

"Ho visto una squadra già con una buona tenuta atletica, nonostante il ritardo di preparazione rispetto alle altre squadre. Stiamo lavorando per arrivare completi all’inizio del campionato. Vogliamo essere competitivi per arrivare il prima possibile alla salvezza. Siamo in trattativa con alcuni giocatori che hanno alle spalle diversi campionato di Serie C e puntiamo a creare il giusto mix con gli elementi più giovani restando sempre vigili sul mercato. Nei prossimi giorni andremo solo a puntellare l'organico. Lo stadio dovrebbe essere pronto per la seconda partita casalinga, chiediamo ai nostri tifosi ancora qualche settimana di pazienza. Per il Picerno la prossima gara di Coppa Italia contro il Palermo sarà storico, giocare al Renzo Barbera è qualcosa di emozionante per tutti ma non ci faremo trovare impreparati".