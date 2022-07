Palermo-Reggiana, tornelli chiusi e lunghe file per entrare al “Renzo Barbera”

Lunghe code per accedere ai tornelli del “Renzo Barbera“

Lunghe code di tifosi davanti ai tornelli del “Renzo Barbera” per il match che inaugura la stagione 22/23 del Palermo, valido per il primo turno di Coppa Italia contro la Reggiana di Aimo Diana. I rosanero in modo provvisorio saranno guidati dal tecnico ad interim della primavera, Stefano Di Benedetto.