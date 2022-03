Padova- Südtirol, probabili formazioni: Oddo sfida Javorcic in finale di Coppa italia

Le probabili formazioni di Padova- Südtirol, sfida valevole per la finale di andata della Coppa Italia di Serie C

Tutto pronto per la Finale di Coppa Italia di Serie C in programma allo Stadio "Euganeo". Primo atto per Padova- Südtirol, sfida che vedrà le due squadre affrintarsi alle ore 18.50 con l'obiettivo di aggiudicarsi l'ambito trofeo della Lega Pro. Oltre al duello al vertice del girone A, le due compagini adesso dovranno affrontarsi due volte per cercare di alzare anche la Coppa di categoria. Se in campionato il Südtirol di Ivan Javorcic gode di un vantaggio di sette punti sul Padova guidato da Massimo Oddo, nel doppio confronto può succedere di tutto. Saranno centottanta minuti intensi che decreteranno la squadra vincitrice della Coppa Italia, in attesa di conoscere l'esito finale della regular season. Appuntamento per la gara di ritorno mercoledì 6 aprile allo Stadio "Druso" di Bolzano.