Napoli-Spezia, Gattuso: “Verrò giudicato dai risultati, perchè mi fate sempre le stesse domande?”

Il Napoli supera agevolmente lo Spezia per 4-2 e si assicura il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia.

Coppa Italia, Napoli-Spezia 4-2: azzurri travolgenti, Gattuso si prende la semifinale contro l’Atalanta

Gli azzurri hanno vendicato la sconfitta subita in campionato e ottenuto una fondamentale vittoria che assicura il passaggio alla semifinale del torneo. Il tecnico dei campani, Rino Gattuso, a rischio esonero dopo gli ultimi risultati in campionato, ha risposto stizzito alle domande legate a un suo possibile addio. Le sue parole ai microfoni della Rai dopo il successo contro i liguri.

“Mi dà fastidio che sistematicamente mi fanno la domanda che mi devo dimettere. E non capisco perché agli altri non fanno questa domanda. Io e il mio staff buttiamo il sangue dalla mattina alla sera. Se i risultati non vanno bene alla proprietà io sono un dipendente e vengo giudicato dai risultati. Ma di Padre Pio ce n’era uno. Non capisco perché ogni volta devo sentire che Gattuso si deve dimettere. Io resto qua. Sono quattro anni in Serie A che alleno e non dite mai che è la quarta semifinale che raggiungo. Perché non lo dite? Ma sono abituato, anche da calciatore era così. Obiettivi? Arrivare nelle prime quattro perché la rosa è valida. Vorrei vedere se all’Inter manca Lukaku e Lautaro. Da noi Osimhen ha fatto solo sei partite, Dries manca dalla partita contro l’Inter. In questo momento nel reparto d’attacco ci mancano dei giocatori che ci possono dare qualcosa d’importante senza nulla togliere a quelli che ci sono. In discussione un allenatore ci deve essere sempre, ma mi sembra eccessivo quello che sta succedendo qua. Mi aspettavo che la prima domanda al termine della partita fosse riguardo alla quarta semifinale di Coppa Italia raggiunta in quattro anni che alleno in Serie A. Invece mi chiedete delle parole di De Laurentiis”.