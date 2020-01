Napoli-Lazio, quote e probabili formazioni: le scelte di Gattuso e Inzaghi per la sfida di Coppa Italia

Tutto pronto per Napoli-Lazio.

Fra poco più di otto ore, la squadra di Simone Inzaghi – vera e propria sorpresa del campionato di Serie A – torneranno ad affrontare la compagine partenopea fra le mura dello Stadio “San Paolo” nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La partita, in programma alle ore 20.45, sarà trasmessa in chiaro su Rai 1.

QUOTE – Per i bookmakers a partire favorita è la Lazio. Il segno 1, infatti, è quotato a 2.55 (o 2.50 su Bet365.it), il segno X a 3.40 (o 3.45 su Snai) e infine il segno 2 a 2.75 (o 2.70 su Bet365.it).

LE SCELTE – Reduce dall’ennesima sconfitta stagionale ed in pieno caos, il Napoli proverà certamente a riscattarsi lasciandosi alle spalle le ultimi prestazioni incolore e tutt’altro che brillanti. Per questo motivo, per la sfida di questa sera, Gennaro Gattuso punterà su chi può dargli maggiori garanzie. Chi potrebbe tornare a difendere i pali azzurri è Meret, nonostante Ospina sia in cima alle gerarchie del tecnico. In difesa rientra Mario Rui, con Hysaj che tornerà a destra e Di Lorenzo centrale con Manolas. In mezzo al campo esordirà con ogni probabilità dal primo minuto il neo-acquisto Demme al fianco di Zielinski ed uno tra Lobotka, Elmas o Fabian. In avanti, Ringhio potrebbe dare una chance a Lozano, in campo con Insigne e Milik. Ancora fermi ai box Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam, Mertens, oltre ad Allan e Younes.

In un momento di forma completamente opposto è la Lazio di Inzaghi, reduce da ben undici vittorie di fila. Scelte quasi obbligare per il coach biancoceleste, che dovrà fare a meno di Luis Alberto, Cataldi e Correa. Per quanto riguarda la formazione titolare, dunque, tra i pali ancora Strakosha, con Luiz Felice, Acerbi e Bastos in difesa. Lazzari agirà sulla fascia destra e uno tra Jony e Lulic a sinistra. A centrocampo, spazio a Milinkovic-Savic, Leiva e Parolo. In attacco, confermata la coppia Immobile-Caicedo.

Di seguito, le probabili formazioni.

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. All.: Gennaro Gattuso.

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Luis Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Jony; Immobile, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.