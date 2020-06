Napoli-Juventus, Meret: “Grande emozione, orgoglioso di far parte di questo gruppo”

Il Napoli vince la Coppa Italia.

Questa sera sul campo dello stadio Olimpico è andata in scena la sfida tra il Napoli e la Juventus, che si sono affrontati in occasione della finale della Coppa Italia: dopo novanta minuti poco combattuti, gli azzurri hanno conquistato il trofeo battendo i bianconeri ai rigori, per via degli errori commessi da Paulo Dybala e Danilo.

Al termine del match il portiere del Napoli, Alex Meret, ha espresso ai microfoni della Rai tutta la sua gioia per aver vinto la Coppa Italia dopo un inizio di stagione molto difficile:

“Un’emozione grande, abbiamo sofferto in tanti momenti e in altri abbiamo giocato. Siamo contenti e sono orgoglioso di far parte da questo gruppo, presidente e allenatore sono orgogliosi di noi per quello che abbiamo fatto. Buffon è ancora il numero uno e lo ha dimostrato anche stasera, sono felice di aver potuto giocare con il mio idolo. Questo è o lo il primo passo, adesso dobbiamo continuare con questo spirito per toglierci delle soddisfazioni. Ospina? Non la considero una rivincita, voglio dedicare la vittoria alla mia famiglia ai tifosi e ai miei compagni“.