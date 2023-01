Napoli-Cremonese: esordio Ballardini, Spalletti senza Kvara. Le probabili formazioni

E' tempo di tornare in campo per il Napoli di Luciano Spalletti. Allo Stadio "Maradona", la compagine partenopea sfiderà la Cremonese del neo tecnico Davide Ballardini. Il match, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è in programma alle ore 21:00. Ed in caso di parità al termine del tempo regolamentare di gioco, l'incontro proseguirà con supplementari ed eventuali calci di rigore. Chi passerà il turno affronterà la Roma di José Mourinho.