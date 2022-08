Modena-Catanzaro, Tesser: “Passaggio turno meritato, col Sassuolo ce la giocheremo”

"Ho visto una squadra con la giusta concentrazione che ha meritato il passaggio del turno". Lo ha detto Attilio Tesser , intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Catanzaro . Un successo, quello conquistato dal Modena in occasione del turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa , centrata grazie alle reti messe a segno da Tommaso Silvestri , Davide Diaw e Luca Magnino .

"Non era facile giocare con questo caldo, ma sono molto soddisfatto dell’approccio alla gara dei miei ragazzi. Siamo andati subito in vantaggio e poi abbiamo gestito senza particolari problemi - ha dichiarato il tecnico del Modena -. E’ stata una partita impegnativa fino alla fine ed è arrivata una vittoria sofferta, ma voluta e cercata. Sono contento del passaggio del turno che darà la possibilità anche ad altri ragazzi di giocare. Abbiamo ragazzi interessanti, molto bravi. Cittadini e Panada hanno fatto bene, così come gli altri giovani che sono entrati ovvero Giovannini e Mosti che hanno dato freschezza. Sono risorse importanti. Il campionato sarà impegnativo, c’è solo da crescere da parte di tutti".