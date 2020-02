Milan-Juventus, Calabria: “Vogliamo giocare meglio e provare a vincere la gara”

In pareggio il primo tempo della seconda semifinale.

Sul campo dello stadio San Siro si sta giocando la sfida tra il Milan e la Juventus, che si stanno affrontando in occasione dell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Una prima frazione di gara spenta durante la quale i rossoneri hanno giocato molto meglio, creando anche l’occasione più pericolosa: un tiro dal limite dell’area di rigore di Davide Calabria che Gianluigi Buffon ha respinto in calcio d’angolo.

Al termine del match il terzino del Milan ha parlato ai microfoni di Rai Sport, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Della centesima presenza non mi interessa, vogliamo concludere la partita come si è iniziata, e se possibile ancora meglio, per provare a vincerla“.