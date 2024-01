Milan-Cagliari, Ranieri: “Risultato giusto, mi aspettavo di più da chi gioca meno”

E' terminata sul risultato di quattro a uno il match tra Milan e Cagliari - disputatosi a San Siro - valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia , edizione 2023/2024. I sardi sono stati eliminati, perdendo 4-1. Petagna e compagni torneranno in campo sabato alle 18 contro il Lecce . Il tecnico Claudio Ranieri , ai microfoni di Mediaset, ha commentato la prova del suo gruppo:

"Il risultato è giusto, noi subito il primo gol ci siamo sciolti come neve al sole. Sapevamo che non era questa la nostra partita, ho fatto giocare chi ha giocato meno visto che sabato abbiamo una partita molto difficile. Non potevo rischiare gli altri, mi aspettavo qualcosa in più da chi ha avuto meno spazio. Siamo partiti bene ma dovevamo continuare a giocare in quel modo".

"Sono molto arrabbiato, è un campionato strano perché siamo nel girone d'andata ma incassiamo dei gol da non prendere. Non va bene per la mia mentalità, mi piace vincere ma non dobbiamo prendere gol sciocchi. Presi troppi gol che non esistono, questo è ma dobbiamo essere positivi, incavolarci ed essere più scaltri come sul gol di Traoré".