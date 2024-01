Lazio-Roma, probabili formazioni: Pedro contro Dybala per la semifinale Coppa Italia

Si avvicina il derby tra Lazio e Roma valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2023/2024. Preview e probabili formazioni

a cura di Davide Raja

Probabilmente è il quarto di finale di Coppa Italia più affascinante che si possa immaginare in questo momento. Lazio e Roma si affronteranno alle 18:00 allo stadio "Olimpico" per conquistare un posto in semifinale e continuare a cavalcare il sogno di sollevare questo trofeo.

La Lazio è in emergenza per quanto riguarda il reparto più avanzato, con, oltre ad Immobile già out da alcune settimane, anche Zaccagni ed Isaksen sembrerebbero destinati al forfait. Ad affiancare Castellanos ci saranno dunque Felipe Anderson e Pedro. Reduce dalla vittoria contro l'Udinese targata Pellegrini e Vecino, mister Sarri non sembra intenzionato a schierare nessuno dei due dal primo minuto in questo derby, con Marusic e Guendouzi pronti per una maglia da titolare. In difesa torna Romagnoli, per lui una fetta di gara alla Dacia Arena, ex della serata insieme al già citato Pedro ma con una sfida dal sapore diverso in quanto romano e laziale. A centrocampo recupera anche Luis Alberto, pronto ad offrire il proprio contributo in questa importante sfida.

La Roma è reduce da un pareggio casalingo in campionato contro l'Atalanta e cercherà di non uscire di scena ai quarti di finale di Coppa Italia come nella passata stagione. Ballottaggio in porta tra Rui Patricio e Svilar, con il portoghese leggermente favorito. Lieve turnover in difesa con la conferma di Mancini, il baricentro arretrato di Cristante ed infine Huijsen. Mourinho, oltre al lungodegente Smalling, deve fare a meno di N'dicka, impegnato in Coppa d'Africa, e di Llorente. Sulle corsie prendono posto Kristensen e Spinazzola, mentre al centro è pronto il trio composto da Bove, Paredes, e Lorenzo Pellegrini, ricordando che il rientro di Aouar non è ancora stato ben definito. In avanti il tandem composto da Lukaku e Dybala, con l'ex Palermo in gol contro i bergamaschi nell'ultimo turno su calcio di rigore.

Le probabili formazioni — Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Felipe Anderson, Castellanos, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Cristante, Huijsen, Kristensen, Bove, Paredes, Lo. Pellegrini, Spinazzola, Lukaku, Dybala. Allenatore: José Mourinho.

Arbitro: Orsato

Assistenti: Imperiale-Rossi L.

IV Ufficiale: Manganiello

VAR: Irrati-Abbattista

Dove vederla — La gara sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva alle ore 18:00 in chiaro su Italia 1.

